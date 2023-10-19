Эпицентр землетрясения находился в Иране

Сейсмособытие магнитудой 5,1 зафиксировали сейсмологи в Иране. Пострадавших нет.
Сейсмологи проинформировали о случившемся на иранской территории землетрясение. Его магнитуда составила 5,1.
«Эпицентр землетрясения находился в 94 километрах к юго-востоку от города Бирджанд. Очаг залегал на глубине 10 километров»
– Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре
Информации о жертвах и разрушениях нет.
Ранее сообщалось о том, что десять дней назад юг страны потрясло сразу два землетрясения магнитудой 5,5 и 5,3 соответственно.
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