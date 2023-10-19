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Эпицентр землетрясения находился в Иране

Верблюд
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сейсмособытие магнитудой 5,1 зафиксировали сейсмологи в Иране. Пострадавших нет.

Сейсмологи проинформировали о случившемся на иранской территории землетрясение. Его магнитуда составила 5,1.

«Эпицентр землетрясения находился в 94 километрах к юго-востоку от города Бирджанд. Очаг залегал на глубине 10 километров»

– Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре

Информации о жертвах и разрушениях нет.

Ранее сообщалось о том, что десять дней назад юг страны потрясло сразу два землетрясения магнитудой 5,5 и 5,3 соответственно.

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