Карабах открылся для молодежи

Отправиться на автобусе в Карабах в Азербайджане теперь могут не только взрослые, но и подрастающее поколение. Поездки стали доступны лицам моложе 18 лет.

Посещение Карабахского района Азербайджана стало доступно для всех возрастных категорий.

Ранее на посещение региона действовали возрастные ограничения, с 27 октября билеты можно приобретать и для лиц моложе 18 лет. Сделать это можно на сайте www.yolumuzqarabaga.az, билет оформляется на документ, удостоверяющий личность.

Напомним, регулярные автобусные рейсы в Агдам и Шушу были запущены в январе прошлого года Агентством наземного транспорта Азербайджана.