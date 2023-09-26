Карабах открылся для молодежи

Отправиться на автобусе в Карабах в Азербайджане теперь могут не только взрослые, но и подрастающее поколение. Поездки стали доступны лицам моложе 18 лет.
Посещение Карабахского района Азербайджана стало доступно для всех возрастных категорий.
Ранее на посещение региона действовали возрастные ограничения, с 27 октября билеты можно приобретать и для лиц моложе 18 лет. Сделать это можно на сайте www.yolumuzqarabaga.az, билет оформляется на документ, удостоверяющий личность.
Напомним, регулярные автобусные рейсы в Агдам и Шушу были запущены в январе прошлого года Агентством наземного транспорта Азербайджана.
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