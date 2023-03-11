Вестник Кавказа
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Эрдоган провел переговоры с Папой Римским

Площадь Святого Петра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Верховный правитель Святого Престола провел переговоры с президентом Турции. Стороны обсуждали эскалацию ближневосточного конфликта и вопросы его урегулирования.

Папа Римский Франциск и турецкий лидер провели телефонные переговоры, в ходе которых стороны затронули эскалацию насилия на Ближнем Востоке.

«Я могу подтвердить, что сегодня утром состоялся телефонный разговор между Папой Римским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Разговор, состоявшийся по просьбе последнего, был посвящен драматической ситуации на Ближнем Востоке»

– глава ватиканской пресс-службы Маттео Бруни.

Он сообщил о том, что в ходе беседы понтифик выразил надежду на то, что будет достигнуто соглашение о создании двух государств и присвоении Иерусалиму особого статуса.

Напомним, что в минувшее воскресенье Папа Римский беседовал с главой американской администрации. В ходе разговора была выражена надежда на скорейшее завершение конфликта на Ближнем Востоке.

 

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