Баку опубликовал доказательства военных перевозок из Армении в Карабах

В Азербайджане сообщили о доказательствах осуществления незаконных военных перевозок в Карабах из Армении. Там указали, что вся незаконная деятельность велась после окончания 44-дневной войны.

Обнаружены доказательства осуществления незаконных военных перевозок из Армении на территорию Азербайджана после окончания 44-дневной войны в 2020 году, сообщает пресс-служба Минобороны АР.

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"После локальных антитеррористических мероприятий, проведенных в Карабахском регионе Азербайджана, было установлено, что часть ракет тяжелой огнеметной системы "ТОС-1А", обнаруженных при осмотре территории, была произведена в 2021 году"

- Минобороны АР

В ведомстве также установили, что Армения закупила часть управляемых ракет противотанковых комплексов "Корнет" и "Фагот", которые были найдены в регионе, у производителя по контракту от 2020 года. Вторая часть попала на территорию Азербайджана через третье государство.

сайт Минобороны АР

В министерстве подчеркнули, что данные факты наглядно демонстрируют незаконные военные перевозки из Армении в Карабахский экономический район вплоть до начала антитеррористических мероприятий.