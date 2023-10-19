Пашинян на карте признал территориальную целостность Азербайджана

Премьер Армении представил карту подтверждающую территориальную целостность Азербайджана. Также он затронул вопрос открытия армяно-турецкой границы.

Глава правительства Армении Никол Пашинян в ходе выступления на церемонии открытия Тбилисского форума «Шелковый путь» представил карту региональных транспортных коридоров. Карта точно воспроизводила границы как Армении, так и Азербайджана.

Кроме того, на карте были отражены потенциальные железнодорожные и автомобильные пути через Зангезурский коридор с Азербайджаном.

В ходе выступления Пашинян заявил о том, что прогресс, достигнутый по вопросу открытия армяно-турецкой границы для граждан третьих стран, а также лиц с дипломатическими паспортами скоро будет зафиксирован документально.

Глава армянского правительства выразил уверенность, что это станет дополнительным импульсом для выстраивания мирной перспективы в регионе.