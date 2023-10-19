Асадов: Баку хочет открытия коммуникаций, но это зависит не только от нас

Али Асадов в Тбилиси напомнил, что Баку выразил свою позицию по подписанию мирного договора с Ереваном. Он добавил, что Азербайджан настроен на открытие коммуникаций.

Премьер Азербайджана Али Асадов, выступая на открытии форума "Шелковый путь - Тбилиси", прокомментировал слова главы правительства Армении Никола Пашиняна о том, что Ереван готов подписать мирное соглашение с Баку.

Ранее Пашинян заявил, что сейчас Азербайджан и Армения работают над проектом соглашения, которое может быть подписано в течение нескольких месяцев.

Асадов напомнил, что Азербайджан выражал свою позицию по подписанию договора с Арменией как после завершения 44-дневной войны, так и после окончания антитеррористических мероприятий в сентябре этого года.

Премьер также дал ответы на вопросы, связанные с транспортом. По его словам, Баку работает над вопросом открытия коммуникаций в соответствии с трехсторонним заявлением от ноября 2020 года.

Асадов подчеркнул, что Азербайджан хочет открытия коммуникаций, однако это зависит не только от него. Он уточнил, что если другая сторона этого захочет, то Баку готов к этому.