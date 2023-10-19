Раскрыты обстоятельства наземной операции в секторе Газа

Наземная операция в секторе Газа станет неожиданностью для окопавшихся там радикалов ХАМАС. Об этом заявил посол Израиля в Москве.

Посол Израиля в РФ заявил о том, что наземная операция в палестинском анклаве начнется неожиданно. Это необходимо для того, чтобы выиграть время для армии обороны еврейского государства.

«Если такие операции начинаются, они начинаются неожиданностью, чтобы создать какое-то преимущество… если все ее ждут, как вы понимаете, теряется какое-то преимущество. Если говоришь, что начнешь в такой-то день в 12 ч 18 мин»

– Бен Цви.

Ранее в ООН констатировали, что в секторе Газа больше нет безопасных мест, где могло бы укрыться гражданское население. Также в организации подчеркнули, что жители анклава должны быть обеспечены всем необходимым.