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Переговоры президента Ирана и главы МИД Азербайджана прошли в Тегеране

Переговоры президента Ирана и главы МИД Азербайджана прошли в Тегеране
Встреча иранского президента Эбрахима Раиси и министра иностранных дел АР Джейхуна Байрамова состоялась в Тегеране. В иранской столице сегодня проходят переговоры в формате "3+3" на уровне министров.

Президент Ирана Эбрахим Раиси и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня встретились в Тегеране, сообщили в пресс-службе иранского политика.

В ходе беседы Раиси заявил, что надеется: встречи "3+3" помогут укреплять плодотворное сотрудничество в рамках региона.

"Повышение уровня отношений с дружеским и братским Азербайджаном является одним из приоритетов внешней политики Ирана. Иран как одна из стран региона уважает территориальную целостность и суверенитет всех стран и делает упор на решение вопросов путем диалога"

– президент ИРИ

Джейхун Байрамов обратил внимание на то, что для Баку отношения с Тегераном особенно важны.

По словам министра, Азербайджан разделяет точку зрения Исламской Республики о том, что вмешательство в дела региона государств, которые находятся за его пределами, недопустимо.

"В связи с этим проведение встречи в Тегеране в формате "3+3" оценивается как полезное, позитивное и конструктивное"

– глава МИД Азербайджана

Кроме того, дипломат указал на серьезный прогресс в повышении уровня азербайджано-иранских отношений, которого удалось достичь в последние несколько месяцев.

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В Иране началась встреча глав МИД формата
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