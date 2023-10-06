Вестник Кавказа
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На месте библиотеки Назарбаева в Казахстане создали Президентский центр 

Библиотека первого президента Казахстана в Астане
© Фото: сайт посольства Казахстана в Азербайджане
В Казахстане на базе столичной Библиотеки первого президента страны появился Президентский центр. Он должен стать олицетворением предыдущего, нынешнего и будущих лидеров республики. 

На основе Библиотеки первого президента Казахстана будет работать Президентский центр. Об этом пишут местные СМИ со ссылкой на управделами президента. 

В центре, который находится в Астане, будут храниться документы и личные вещи всех президентов республики. Он уже получил в свое распоряжение материалы из личного архива и библиотеки предыдущего главы государства. Кроме того, центру передали целый ряд музейных экспонатов, которые хранились в библиотеке первого президента РК. 

"На сегодня в фондах насчитывается свыше 150 тыс. архивных документов, 40 тыс. книг и 12 тыс. музейных предметов"

– управделами президента

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