Израиль: война закончится, если ХАМАС сложит оружие

В Армии обороны Израиля заявили о том, что военная операция закончится только в том случае, если боевики ХАМАС сложат оружие. В противном случае будет проведена наземная операция в секторе Газа.

Палестинские радикалы ХАМАС должны быть лишены какого бы то ни было военного потенциала. Это цель Армии обороны Израиля.

Подчеркивается, что наземная операция в секторе Газа будет проведена, если боевики не откажутся от продолжения военных действий.

«Если бы [боевики] ХАМАС вышли из своих укрытий, <...> вернули наших заложников, все 212 человек, и безоговорочно сдались бы, то война была бы закончена, но они этого не сделают»

– пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в резерве Джонатан Конрикус.

Далее он отметил, что те страны, в которых проходят антиизраильские акции или не понимают, что творится в еврейском государстве или ненавидят Израиль.