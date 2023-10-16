Израиль рассчитывает завершить операцию в Газе до конца января

Руководитель МО Израиля Йоав Галант, выступая перед военными летчиками ЦАХАЛ, озвучил плановые сроки военной операции против ХАМАС в секторе Газа: от одного до трех месяцев. За это время ХАМАС будет ликвидирована окончательно и новые операции в Газе уже не понадобятся.

Глава оборонного ведомства Израиля Йоав Галант рассказал сегодня, что израильское военное руководство планирует закончить боевые действия против ХАМАС не позднее последних чисел следующего января. Операция продлится от месяца до трех.

Продолжительность наземной операции в Газе будет зависеть от достижения ЦАХАЛ поставленной цели – ликвидировать ХАМАС на 100%. Тель-Авив намерен добиться того, чтобы никаких иных операций в секторе Газа после этого проводить не понадобилось, поскольку он больше не будет нести угрозы Израилю.

Галант уточнил, что продолжающиеся две недели бомбардировки Газы направлены на подготовку необходимых условий для начала наземной операции ЦАХАЛ: банки и пехота войдут в Газу только тогда, когда все имеющиеся военные объекты ХАМАС будут поражены с воздуха.