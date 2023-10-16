В Ханкенди прошла первая за десятилетия операция азербайджанских врачей

В Ханкенди полностью вернулась официальная медицина – на этой неделе в городе, освобожденном от ВС Армении, состоялась первая за долгое время полостная операция, выполненная азербайджанскими врачами. Одному из полицейских Ханкенди пришлось удалить аппендикс.

Как рассказали сегодня медицинские чиновники Азербайджана, на днях в Ханкенди была проведена первая за долгое время официальная полостная операция. Одному из недавно приехавших в освобожденный от ВС Армении город полицейских потребовалась экстренная помощь хирургов.

По счастью, азербайджанские медики одними из первых прибыли в Ханкенди после восстановления в городе конституционного строя. Поэтому, когда 24-летний Ататюрк Тагизаде почувствовал резкие боли в животе, он немедленно обратил в одну из городских больниц.

Врачи диагностировали у полицейского воспаление аппендикса, при котором показана срочная полостная операция. Эту операцию осуществил хирург Вели Халилов, благодаря его мастерству и работе сопровождающего медицинского персонала – анестезиолога, медсестер и медбратьев – все прошло успешно.

В настоящее время Тагизаде выписан из клиники в удовлетворительном состоянии, восстановление после операции он будет проходить в домашних условиях. Этот случай показал, что все необходимые для жизни человека социальные структуры города функционируют в Ханкенди в полной мере.