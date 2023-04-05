Опубликовано: 23:19, 5 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Благотворительный матч между азербайджанским "Карабахом" и турецким "Галатасараем" принес свыше одного млн манатов. Деньги пойдут на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

От футбольной встречи азербайджанского "Карабаха" и турецкого "Галатасарая" удалось выручить крупную сумму денежных средств.

Доход от благотворительного матча составил более 1,9 млн манатов или 12,3 млн турецких лир. Отмечается, что данную сумму направят пострадавшим от мощных землетрясений на юго-востоке Турции.

Кроме того, часть вырученных средств от реклам и ТВ-трансляций переведут на благотворительный счет, который открыл клуб из Стамбула.

Напомним, футбольная игра между командами прошла 26 марта на Олимпийском стадионе в Баку. Она завершилась победой турецкой команды со счетом 2:1.