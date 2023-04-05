Опубликовано: 22:34, 5 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В отношении четверых грузинские судей были введены санкции со стороны США. Их обвинили в злоупотреблении полномочиями и нанесению ущерба судебной системе Грузии.

Против грузинских судей были введены санкции со стороны США, сказано в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, зачитала обращение посол в Грузии Келли Денган.

Судей Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериану Церцвадзе обвинили в злоупотреблении полномочиями на должностях. Тем самым, по словам Блинкена, они нанесли ущерб законности и доверию общества к судебной системе республики.

Помимо этого, Вашингтон отказал в выдаче американских виз выше указанным судьям и членам их семей.

Стоит добавить, что судьи руководили высокими постами во время президентства Михаила Саакашвили. Кроме того, они трудятся при действующем руководстве страны.

Стоит добавить, что в Тбилиси восприняли данное решение как "попытку подчинить суд Грузии и правосудие страны Вашингтону".