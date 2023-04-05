Захарова о миссии ОДКБ: решение по срокам за Ереваном

Опубликовано: 20:57, 5 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт премьер-министра Армении. Никол Пашинян и генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов, 17 марта 2023

Все заинтересованные стороны готовы к отправке миссии ОДКБ в Армению, заявила Мария Захарова. Дело теперь, по ее словам, за Ереваном.

Когда именно миссия ОДКБ отправится в Армении, зависит от Еревана - Москва свою позицию уже озвучила, заявила представитель МИД РФ.

По словам Марии Захаровой, миротворческая миссия организации в Армении поможет стабилизировать ситуацию на Южном Кавказе. Дипломат отметила, что к запуску миссии готовы как Россия, так и ее союзники, однако напомнила, что такие вопросы окончательно разрешаются Советом ОДКБ.

Сроки

Точные сроки запуска такой миссии, пояснила представитель МИД, зависят от Еревана. Когда армянские власти будут готовы, возобновится процесс обсуждения конкретных деталей будущей миссии.

"Так что мяч на стороне Еревана"

— Мария Захарова