Опубликовано: 18:36, 5 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Хабиб Нурмагомедов стал обладателем премии от телеканала Sky News Arabia. Торжественная церемония награждения состоялась в Арабских Эмиратах.

Экс-чемпион UFC в легком весе из России Хабиб Нурмагомедов удостоен премии от телеканала Sky News Arabia за жизненные достижения. Церемония вручения прошла в Абу-Даби.

Во время награждения спортсмен сказал, что не понимает, за какие заслуги он получил эту награду, поскольку он "просто бил людей". Также он отметил, что в зале присутствуют другие величайшие деятели спорта, которые заслуживают премию не меньше него.

Далее Хабиб признался в любви Абу-Даби и напомнил, что в этом городе в 2019 году он отстоял свой чемпионский пояс в бою с Дастином Порье, добавив, что это был первый поединок в его карьере в UFC, на котором присутствовал его отец Абдулманап.

Напомним, Штаты отказывали в визе папе Хабиба несколько раз, поэтому Абдулманап Нурмагомедов отсутствовал на боях своего сына в США.