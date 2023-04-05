Когда заработает АЭС "Аккую"?

Первый реактор атомной электростанции "Аккую" может заработать уже чуть более чем через полгода, такую оценку дал представитель турецкого лидера.
Ибрагим Калын напомнил, что эта АЭС - первая в Турции, поэтому проект имеет очень большое значение для страны.
По словам политика, знаковым этапом проекта станет загрузка ядерного топлива. Калын уточнил, что его привезут на станцию в четверг 27 апреля, вскоре после этого, при участии МАГАТЭ, она получит официальный статус ядерного объекта.
"И далее, по моим ожиданиям, в течение 6-10 месяцев первый реактор начнет вырабатывать электричество"
— Ибрагим Калын
Приедет ли Путин на АЭС "Аккую"?
Ранее президент Турции заявил, что его российский коллега может приехать в Мерсин на церемонию 27 апреля.
Позже Дмитрий Песков сообщил, что информации о том, будет ли президент РФ участвовать в мероприятии, лично либо по ВКС, нет, однако заверил, что Россия будет достойно представлена на нем.