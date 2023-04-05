Когда заработает АЭС "Аккую"?

Опубликовано: 18:38, 5 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Сайт "Аккую Нуклеар"

Атомная электростанция "Аккую" может начать вырабатывать электричество уже через примерно полгода. Такие планы озвучил представитель Эрдогана Ибрагим Калын.

Первый реактор атомной электростанции "Аккую" может заработать уже чуть более чем через полгода, такую оценку дал представитель турецкого лидера.

Ибрагим Калын напомнил, что эта АЭС - первая в Турции, поэтому проект имеет очень большое значение для страны.

По словам политика, знаковым этапом проекта станет загрузка ядерного топлива. Калын уточнил, что его привезут на станцию в четверг 27 апреля, вскоре после этого, при участии МАГАТЭ, она получит официальный статус ядерного объекта.

"И далее, по моим ожиданиям, в течение 6-10 месяцев первый реактор начнет вырабатывать электричество"

— Ибрагим Калын

Приедет ли Путин на АЭС "Аккую"?

Ранее президент Турции заявил, что его российский коллега может приехать в Мерсин на церемонию 27 апреля.

Позже Дмитрий Песков сообщил, что информации о том, будет ли президент РФ участвовать в мероприятии, лично либо по ВКС, нет, однако заверил, что Россия будет достойно представлена на нем.