Эмомали Рахмон принял Ильхама Алиева

Опубликовано: 16:57, 5 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Официальный сайт президента Азербайджана

Президент Таджикистана сегодня принял азербайджанского коллегу Ильхама Алиева, прибывшего в страну с официальным визитом. После беседы глав государств прошла их встреча в расширенном составе.

В Душанбе, куда сегодня с официальным визитом прибыл президент Азербайджана Ильхам Алиев, состоялась его встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Встреча прошла один на один, на ней главы двух государств обсудили состояние и перспективы взаимодействия Азербайджана и Таджикистана, а также международные и региональные вопросы, сообщает АЗЕРТАДЖ.

В ходе встречи таджикистанский лидер отметил, что сегодня межгосударственные отношения Баку и Душанбе развиваются по многим направлениям, и сторонами придается важное значение их дальнейшему укреплению во всех форматах.

Алиев, в свою очередь, отметил, что отношения между Азербайджаном и Таджикистаном имеют хорошую историю и очень хорошее будущее.

"Мы сотрудничаем по многим направлениям и на международных площадках, в рамках международных структур, и, конечно, в двустороннем формате. Есть очень хорошие перспективы для углубления сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере, в сфере промышленной кооперации, в транспортной сфере", - сказал Ильхам Алиев.

Затем прошла встреча глав государств в расширенном составе, в ходе которой отметил, что таджикская сторона рассматривает визит Алиева как хорошую возможность подробно обсудить актуальные вопросы таджикско-азербайджанских отношений и определить новые точки роста.

"Народы Таджикистана и Азербайджана связывают традиционные узы дружбы, которые имеют давние исторические корни. Отрадно, что межгосударственное взаимодействие наших стран сегодня последовательно развивается по широкому спектру вопросов", - отметил Эмомали Рахмон.

Таджикский лидер также отметил, что договоренности, к которым стороны придут сегодня, наполнят повестку двусторонних отношений качественно новым содержанием.

Глава Азербайджана также подчеркнул, что народы Азербайджана и Таджикистана активно взаимодействуют более 30 лет, и им удалось выстроить очень прочный фундамент, прочное здание дружбы.

В рамках государственного визита будут приняты новые решения, будет подписано много документов, которые определят дальнейшее развитие отношений двух стран, - добавил Ильхам Алиев.