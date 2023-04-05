Москва может принять переговоры по нормализации между Турцией и Сирией

Очередная министерская встреча по нормализации турецко-сирийских отношений может состояться в Москве. Подготовка к ней обсуждалась на прошедших на днях переговорах замминистров
РФ, Иран, Сирия и Турция могут провести в столице России очередную встречу на уровне глав МИД, сообщил в среду руководитель внешнеполитического ведомства Турции.
Мевлют Чавушоглу указал на то, что подготовка к этим переговорам обсуждалась замминистрами на консультациях, прошедших на днях в Москве. Вслед за встречей замминистров в российской столице теперь может пройти и министерская встреча, уточнил он.
По словам главы турецкой дипмиссии, сейчас они ожидают приглашения от представителей РФ.