Москва может принять переговоры по нормализации между Турцией и Сирией

Опубликовано: 15:58, 5 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Очередная министерская встреча по нормализации турецко-сирийских отношений может состояться в Москве. Подготовка к ней обсуждалась на прошедших на днях переговорах замминистров

РФ, Иран, Сирия и Турция могут провести в столице России очередную встречу на уровне глав МИД, сообщил в среду руководитель внешнеполитического ведомства Турции.

Мевлют Чавушоглу указал на то, что подготовка к этим переговорам обсуждалась замминистрами на консультациях, прошедших на днях в Москве. Вслед за встречей замминистров в российской столице теперь может пройти и министерская встреча, уточнил он.

По словам главы турецкой дипмиссии, сейчас они ожидают приглашения от представителей РФ.