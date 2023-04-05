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Москва может принять переговоры по нормализации между Турцией и Сирией

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Очередная министерская встреча по нормализации турецко-сирийских отношений может состояться в Москве. Подготовка к ней обсуждалась на прошедших на днях переговорах замминистров

РФ, Иран, Сирия и Турция могут провести в столице России очередную встречу на уровне глав МИД, сообщил в среду руководитель внешнеполитического ведомства Турции.

Мевлют Чавушоглу указал на то, что подготовка к этим переговорам обсуждалась замминистрами на консультациях, прошедших на днях в Москве. Вслед за встречей замминистров в российской столице теперь может пройти и министерская встреча, уточнил он.

По словам главы турецкой дипмиссии, сейчас они ожидают приглашения от представителей РФ.

Турция, Иран и Сирия готовят встречу в Москве

Турция, Иран и Сирия готовят встречу в Москве

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