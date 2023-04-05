За сутки в России прибавилось больше 8,5 тысяч больных коронавирусом

Опубликовано: 14:30, 5 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

За минувшие сутки число новых заболевших коронавирусом в России возросло до 8 636, болезнь снова демонстрирует рост – днем раньше в стране было зафиксировано всего 7 141 новых заболевших.

Коронавирус продолжает свои "качели": за минувшие сутки им заболели еще 8 636 россиян, что на полторы тысячи человек больше, чем сутками ранее. Умерди от последствий болезни 36 человек, сообщили сегодня в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Особо заметный рост новых пациентов отмечен в Москве – за сутки болезнь подхватили 1 519 человек, что на 554 больше, чем сутками ранее. В Санкт-Петербурге 947 новых инфицированных. Рост числа новых пациентов и в Московской области – здесь их 169, в Краснодарском крае заражены еще 204 человека, 186 новых инфицированных и в Ставропольском крае, в Крыму 73 заболевших за сутки.

Заметно лучше ситуация в северокавказских республиках. В Кабардино-Балкарии 2 новых заболевших, в Дагестане 14 новых пациентов, в Адыгее заболели 7 человек, в Карачаево-Черкесии сообщают о восьми новых заболевших, в Чечне двое инфицированных, а вот в Ингушетии новых заболевших нет. Северная Осетия показала рост числа новых заболевших на 12 человек.

Днем раньше в стране зарегистрировали 7 141 случаев заражения и 38 смертей, всего с начала пандемии заразились 22 679 739 россиян, умерли от последствий болезни 397 420 человек. Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 11 807, до 22 049 429 человек.

За сутки в больницы госпитализировали 1 294 заболевших, днем ранее их было 1 513 человек.