СМИ: PickPoint уходит из России

Опубликовано: 13:19, 5 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени в России прекратит работу крупный сервис логистики PickPoint, который не смог справиться с финансовыми трудностями в условиях ухода из страны большинства западных ритейлеров.

Крупный игрок рынка доставки, логистический сервис PickPoint, прекращает работу в России из-за финансовых сложностей, накануне компания прекратила прием новых отправлений, пишет "Коммерсантъ".

К снижению оборота сервиса привел уход с российского рынка западных ритейлеров – они составляли основную часть клиентского портфеля PickPoint, а также невозможность финансирования со стороны западного инвестора, - говорится в статье.

Накануне компания прекратила прием новых грузов, однако пообещала, что все недоставленные и невостребованные грузы будут возвращены клиентам до 30 апреля.

Финансовые трудности у PickPoint возникли еще в конце прошлого года, а общая сумма требований по всем рассматриваемым к компании искам достигает почти 730 млн рублей.

Напомним, сеть самовывоза компании насчитывает 6 тыс постаматов и 4,5 тыс пунктов выдачи заказов в 657 населенных пунктах России.