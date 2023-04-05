Президент Казахстана провел переговоры с генсеком ОДКБ

Опубликовано: 12:59, 5 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лидер Казахстана и генсек ОДКБ провели переговоры. Сторон обсудили главные аспекты деятельности организации и вопросы, представляющие взаимный интерес.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов провели переговоры.

Тасмагамбетов рассказал Токаеву о ключевых аспектах деятельности Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности.

Также сторон обсудили опросы, отражающие приоритетные направления работы ОДКБ и планы Организации на предстоящий период.

Напомним, что в конце марта Тасмагамбетов выступил с установочным докладом. В ходе выступления он оценил геополитическую ситуацию в зоне ответственности Организации и вокруг нее. Также генсек проинформировал о реализации подходов к вопросам обеспечения мира и стабильности в зоне ответственности Организации.