Президент Казахстана провел переговоры с генсеком ОДКБ

Лидер Казахстана и генсек ОДКБ провели переговоры. Сторон обсудили главные аспекты деятельности организации и вопросы, представляющие взаимный интерес.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов провели переговоры.
Тасмагамбетов рассказал Токаеву о ключевых аспектах деятельности Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности.
Также сторон обсудили опросы, отражающие приоритетные направления работы ОДКБ и планы Организации на предстоящий период.
Напомним, что в конце марта Тасмагамбетов выступил с установочным докладом. В ходе выступления он оценил геополитическую ситуацию в зоне ответственности Организации и вокруг нее. Также генсек проинформировал о реализации подходов к вопросам обеспечения мира и стабильности в зоне ответственности Организации.