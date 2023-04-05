У берегов Турции затонуло следовавшее в порт Измаил судно

Сегодня ночью у побережья Турции потерпело крушение судно, которое направлялось на Украину. На момент крушения на борту находился экипаж в составе 14 человек. К настоящему времени удалось спасти жизни 5 членов команды.
У побережья Турции в Средиземном море в ночь с 4 на 5 апреля потерпело крушение судно, которое следовало в порт Измаил на Украине, сообщает турецкая береговая охрана.
Случай произошел ближе к 04:00 у берегов города Кумлуджа. На момент инцидента на судне находился экипаж в составе 14 человек. К настоящему времени удалось найти 5 членов команды, их жизни ничто не угрожает.
Сейчас ведутся поиски остальных членов экипажа. В них принимают участие два вертолета и самолет береговой охраны.