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У берегов Турции затонуло следовавшее в порт Измаил судно

У берегов Турции затонуло следовавшее в порт Измаил судно
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Сегодня ночью у побережья Турции потерпело крушение судно, которое направлялось на Украину. На момент крушения на борту находился экипаж в составе 14 человек. К настоящему времени удалось спасти жизни 5 членов команды.

У побережья Турции в Средиземном море в ночь с 4 на 5 апреля потерпело крушение судно, которое следовало в порт Измаил на Украине, сообщает турецкая береговая охрана.

Случай произошел ближе к 04:00 у берегов города Кумлуджа. На момент инцидента на судне находился экипаж в составе 14 человек. К настоящему времени удалось найти 5 членов команды, их жизни ничто не угрожает.

Сейчас ведутся поиски остальных членов экипажа. В них принимают участие два вертолета и самолет береговой охраны.

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