Zara вернется в Россию под другими именами

Опубликовано: 10:57, 5 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже этой весной в России снова заработают магазины ушедшей из страны испанской компании Inditex, хорошо известной российским модницам по брендам Zara, Pull&Bear и других. Они откроются в апреле - мае под названиями Maag, Dub, Ecru, Vilet, сообщили в Минпромторге РФ.

Все магазины бывшей Zara, а также другие точки, ранее принадлежавшие испанской группе Inditex в России, возобновят работу в стране под новым управлением и названиями до конца весны, сообщил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Группа Inditex передает новым владельцам все имеющиеся в России в данный момент торговые площадки. При этом магазины откроются под новыми названиями: Maag, Dub, Ecru, Vilet", - сообщили в пресс-службе, передает РИА Новости.

Все магазины готовы к открытию, которое должно произойти в апреле-мае. Коллекции с новыми бирками уже отшиты и завезены в Россию, а их презентации стартуют уже 14 апреля.

Известно, что покупателем бизнеса Inditex в России стала компания Fashion And More Management DMCC с офисом в одной из дружественных стран. Цена сделки не разглашается.

Напомним, ранее в России работали магазины Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque группы Inditex, однако в начале марта 2022 года руководство компании решило приостановить деятельность в РФ.