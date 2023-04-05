Иранские военные отбили атаку беспилотника в Исфахане

Опубликовано: 10:45, 5 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Архивное фото

Системы ПВО Ирана предотвратили нападение БПЛА на военный объект в центре страны. Благодаря им, атака была отражена, беспилотник уничтожен.

Неизвестные злоумышленники попытались нанести удар по оборонному объекту, расположенному в иранской провинции Исфахан, сообщают СМИ Исламской Республики.

Однако попытка атаки провалилась, передает Tasnim. Беспилотный летательный аппарат, который собирался нанести удар, был уничтожен иранскими средствами ПВО.

Благодаря их оперативной работе, никакого ущерба причинено не было.

Нападение на Исфахан в январе

Ранее аналогичную попытку атаковать военный объект в том же Исфахане уже удавалось пресечь - правда, взрыва избежать все же не удалось. Как сообщило Минобороны ИРИ, 28 января три беспилотника попытались напасть на одно из его подразделений. Один из них удалось сбить, остальные угодили в ловушки и были уничтожены. Никто не погиб, материальный ущерб оказался невелик.

В начале февраля постпред Ирана при ООН обвинил в ЧП Израиль и пообещал, что Исламская Республика даст адекватный ответ.