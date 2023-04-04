"Нетаньяху демонтирует систему безопасности Израиля"

Лидер израильского оппозиционного политического блока «Государственный лагерь», депутат Кнессета Бени Ганц, обращаясь к отсрочке решения об увольнении министра обороны Йоава Галанта, заявил о том, что глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху «демонтирует систему обороны страны».
«Нетаньяху стал подрядчиком по демонтажу системы обороны. Пришло время объявить, что у Израиля есть постоянный министр обороны, и предотвратить реальную угрозу национальной безопасности» – сказал он.
Ганц пояснил, что даже в настоящее время, когда безопасность еврейского государства находится под угрозой, Нетаньяху «продолжает нарушать субординацию в силовых органах».
«Разделение границы, развал Министерства обороны, а теперь создание национальной гвардии, которая, как говорит комиссар, «ликвидирует полицию» – все это ставит политику выше безопасности» – предупредил оппозиционер.
Напомним, что 26 марта Нетаньяху отправил в отставку министра обороны страны Йоава Галанта, который позволил себе критические всказывания в адрес инициированной премьером судебной реформы. По словам Галанта, «судебная реформа Нетаньяху угрожает безопасности страны».