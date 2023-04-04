"Нетаньяху демонтирует систему безопасности Израиля"

Опубликовано: 22:57, 4 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Депутат израильского парламента обвинил Нетаньяху в «демонтаже системы безопасности страны». Так парламентарий отреагировал на отсрочку увольнения главы Минобороны Израиля, который едва не расстался с должностью из-за критики судебной реформы.

Лидер израильского оппозиционного политического блока «Государственный лагерь», депутат Кнессета Бени Ганц, обращаясь к отсрочке решения об увольнении министра обороны Йоава Галанта, заявил о том, что глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху «демонтирует систему обороны страны».

«Нетаньяху стал подрядчиком по демонтажу системы обороны. Пришло время объявить, что у Израиля есть постоянный министр обороны, и предотвратить реальную угрозу национальной безопасности» – сказал он.

Ганц пояснил, что даже в настоящее время, когда безопасность еврейского государства находится под угрозой, Нетаньяху «продолжает нарушать субординацию в силовых органах».

«Разделение границы, развал Министерства обороны, а теперь создание национальной гвардии, которая, как говорит комиссар, «ликвидирует полицию» – все это ставит политику выше безопасности» – предупредил оппозиционер.

Напомним, что 26 марта Нетаньяху отправил в отставку министра обороны страны Йоава Галанта, который позволил себе критические всказывания в адрес инициированной премьером судебной реформы. По словам Галанта, «судебная реформа Нетаньяху угрожает безопасности страны».