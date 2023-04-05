В Грузии в Черном море заработают подводные рыбозаводы

Опубликовано: 2:45, 5 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором времени в трех черноморских регионах Грузии заработают подводные фермы, в которых будут разводить рыбу и морепродукты – их развитие потребует крупных инвестиций и позволит производить в регионе десятки тысяч тонн морской рыбы.

Власти Грузии выделили восемь территорий на побережьях Аджарии, Самегрело и Гурии, где будут созданы фермы по развитию морской аквакультуры – это даст возможность производить на них в достаточных количествах не только морскую рыбу, но и морепродукты, заявил глава Минсельхоза страны Отар Шамугия.

Проект постановления об утверждении этих зон, который представило министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства, уже утвержден правительством страны. Он предусматривает организацию в этих зонах трех предприятий по выращиванию рыбы и пяти предприятий по выращиванию моллюсков, передает Sputnik Грузия.

Страна обладает большим потенциалом для выращивания морских обитателей, и вскоре на основе предложений инвесторов в соответствии с законодательством будут выданы дополнительные разрешения на выращивание морских деликатесов.

Это создаст возможность для привлечения в отрасль крупных инвестиций, а значит – предприниматели смогут производить десятки тысяч тонн рыбы и различных морепродуктов, а также эффективно использовать экспортный потенциал, а жители региона получат новые рабочие места, - полагают в правительстве.

"Мы должны сделать все, чтобы в первую очередь удовлетворить спрос морепродуктов на местном рынке, трудоустроить больше людей и, конечно же, значительно увеличить экспортные возможности", – сказал Шамугия.

Напомним, разведение и выращивание рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей по закону "Об аквакультуре" в Грузии разрешается только в естественных и на специально созданных для этого морских плантациях, а в морских водах - только в зонах, утвержденных правительством страны с учетом научных, социальных, экономических, экологических и других факторов.