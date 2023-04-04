Главы МИД Азербайджана и Саудовской Аравии провели переговоры

Опубликовано: 21:32, 4 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МИД Азербайджана

Министры иностранных дел Азербайджана и Саудовской Аравии обсудили ключевые вопросы двусторонней и международной повестки. Стороны продолжат контакты для выхода сотрудничества стран на новый уровень.

Министры иностранных дел Азербайджана и Саудовской Аравии Джейхун Байрамов и Фейсал бин Фархан Аль Сауд провели телефонные переговоры. Стороны обсудили различные направления двустороннего сотрудничества, а также ключевые вопросы региональной повестки.

Также главы внешнеполитических ведомств обменялись поздравлениями и наилучшими пожеланиями по случаю священного месяца Рамазан.

Шеф азербайджанской дипломатии отметил наличие двусторонней и многосторонней повестки двухстороннего сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Также стороны сотрудничают в сфере энергетической безопасности.

В свою очередь глава МИД Саудовской Аравии, обратил внимание на то, что отношения двух стран обладают большим потенциалом для дальнейшего развития.

В заключение министр договорились продолжать контакты для выхода сотрудничества Азербайджана и Саудовской Аравии на новый уровень.