Эрдоган рассказал о пользе зерновой сделки

Опубликовано: 20:58, 4 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент Турции заявил о пользе зернового соглашения. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, открытие в Черном море коридора для экспорта сельхозпродукции позволило не допустить возникновения мирового кризиса продовольствия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил пользу зерновой сделки во время сегодняшней встречи с послами зарубежных стран в Анкаре.

Глава государства отметил, что ее реализация помогла предотвратить мировой продовольственный кризис.

Турецкий лидер также указал на то, что инициатива создания зернового коридора в Черном море продемонстрировала наличие предпосылок для успешных переговоров и в других вопросах, включая ситуацию на Украине.

Напомним, участники зернового соглашения впервые заключили ее летом 2022 года. Осенью инициатива была продлена на 120 дней, а в середине марта было принято решение пролонгировать ее еще на 60 дней.