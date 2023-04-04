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Эрдоган рассказал о пользе зерновой сделки

Эрдоган рассказал о пользе зерновой сделки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Президент Турции заявил о пользе зернового соглашения. По словам Реджепа Тайипа Эрдогана, открытие в Черном море коридора для экспорта сельхозпродукции позволило не допустить возникновения мирового кризиса продовольствия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил пользу зерновой сделки во время сегодняшней встречи с послами зарубежных стран в Анкаре.

Глава государства отметил, что ее реализация помогла предотвратить мировой продовольственный кризис.

Турецкий лидер также указал на то, что инициатива создания зернового коридора в Черном море продемонстрировала наличие предпосылок для успешных переговоров и в других вопросах, включая ситуацию на Украине.

Напомним, участники зернового соглашения впервые заключили ее летом 2022 года. Осенью инициатива была продлена на 120 дней, а в середине марта было принято решение пролонгировать ее еще на 60 дней.

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