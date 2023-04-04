Опубликовано: 20:33, 4 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Экс-президент США Дональд Трамп арестован. Так как арест в США не предполагает задержания, после оглашения обвинения, он сможет покинуть суд. Трампа обвиняют в подлоге документов.

Бывший президент США Дональд Трамп формально арестован. Его арест будет длиться вплоть до выдвижения ему обвинений. Соответственно в ближайшее время бывший американский лидер сможет свободно покинуть суд. Об этом сообщает телеканал CNN.

Кроме того, ранее он был освобожден практически от всех процедур, которые сопровождают арест. В частности, на него не будут надевать наручники, а также фотографировать для прикрепления фотографий к материалам дела.

В чем обвиняют Дональда Трампа

Напомним, что большое жюри в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений бывшему американскому лидеру. Он обвиняется в подлоге финансовых документов компании Trump Organization.

В то же время, какие именно обвинения будут предъявлен Трампу пока неизвестно, так как его текст держится в секрете. Однако в СМИ появилась информация, о том, что список обвинения превышает три десятка пунктов.

Кроме того, что подлог документов в Соединенных Штатах считается мелким преступлением и, как правило, не приводит к лишению свободы. Но в том случае, если жюри примет решение, что имела место фальсификация документов для сокрытия, то Трамп может оказаться в тюрьме на срок до четырех лет.

В свою очередь, сам Дональд Трамп заявлял, что не рассчитывает на справедливое расследование, так как полагает все обвинения «атакой левых сил», стремящихся не допустить его переизбрания президентом в 2024 году.