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В Кабардино-Балкарии установили новый рекорд по сбору ягод и плодов

В Кабардино-Балкарии установили новый рекорд по сбору ягод и плодов
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
КБР в прошлом году обновила собственный рекорд по сбору урожая ягод и плодов. В общей сложности за 12 месяцев собрали свыше 680 тыс тонн яблок, груш и других фруктов

В прошлом году сбор ягод и плодов в Кабардино-Балкарии увеличился почти на треть, сообщает Минсельхоз региона.

В общей сложности в КБР за 12 месяцев собрали более 680 тыс тонн ягод и плодов. Этот показатель превысил результат 2021 года на 27%, когда было собрано примерно 535 тыс тонн.

Подавляющее большинство прошлогоднего урожая составляют яблоки и груши (свыше 635 тыс тонн, или 93%). Еще около 7% (или 39 тыс тонн) пришлись на абрикосы, черешню, вишню и сливу.

На сегодняшний день доля республики в общероссийском валовом сборе ягод и плодов составляет целых 16%.

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