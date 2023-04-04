В Кабардино-Балкарии установили новый рекорд по сбору ягод и плодов

Опубликовано: 18:59, 4 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

КБР в прошлом году обновила собственный рекорд по сбору урожая ягод и плодов. В общей сложности за 12 месяцев собрали свыше 680 тыс тонн яблок, груш и других фруктов

В прошлом году сбор ягод и плодов в Кабардино-Балкарии увеличился почти на треть, сообщает Минсельхоз региона.

В общей сложности в КБР за 12 месяцев собрали более 680 тыс тонн ягод и плодов. Этот показатель превысил результат 2021 года на 27%, когда было собрано примерно 535 тыс тонн.

Подавляющее большинство прошлогоднего урожая составляют яблоки и груши (свыше 635 тыс тонн, или 93%). Еще около 7% (или 39 тыс тонн) пришлись на абрикосы, черешню, вишню и сливу.

На сегодняшний день доля республики в общероссийском валовом сборе ягод и плодов составляет целых 16%.