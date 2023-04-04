Нетаньяху: Иран готовится взять мир в заложники

Опубликовано: 19:22, 4 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: https://www.netanyahu.org.il/

Если Иран получит ядерное оружие, то возьмет мир в заложники. В этой связи задача Израиля препятствовать реализации иранской ядреной программы.

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху заявил о том, что в том случае, если Иран получит ядерное оружие, то в заложниках окажется весь мир.

«Если мы не предотвратим получение Ираном ядерных вооружений, мы окажемся в иной реальности, в которой весь мир будет в заложниках у стороны, стремящейся уничтожить нас»

– выразил уверенность Нетаньяху.

В этой связи задача еврейского государства – предотвратить реализацию иранской ядерной программы.

Ранее сообщалось о том, что, если Иран при реализации ядерной программы превысит показатель 60% в обогащении урана, то силовой ответ от еврейского государства последует незамедлительно. Об этом власти Израиля сообщили США и ряду стран Европы.

В свою очередь, официальный Тегеран опроверг утверждения Израиля и Германии о том, что продолжает попытки получить ядерное оружие.