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Кубань ждет грозовой шторм

Кубань ждет грозовой шторм
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В связи с надвигающейся на Краснодарский край непогодой в регионе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют в регионе грозу град и сильный ветер. Также в прогнозе говорится о подъеме уровня рек до опасных отметок.

Согласно прогнозу МЧС Краснодарского края, в ближайшее время в регионе ожидаются гроза, град и сильный ветер.

«Утром, днем и до конца суток 5 апреля, в течение суток 6 апреля, а также ночью и утром 7 апреля в крае ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20 м/с»

– говорится в прогнозе.

Кроме того, синоптики предупредили о подъеме рек до неблагоприятных отметок в Лабинском, Мостовском, Отрадненском и Апшеронском районах.

В пресс-службе отметили, что в связи с неблагоприятной погодой в регионе было объявлено штормовое предупреждение.

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