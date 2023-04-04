Кубань ждет грозовой шторм

В связи с надвигающейся на Краснодарский край непогодой в регионе объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют в регионе грозу град и сильный ветер. Также в прогнозе говорится о подъеме уровня рек до опасных отметок.
Согласно прогнозу МЧС Краснодарского края, в ближайшее время в регионе ожидаются гроза, град и сильный ветер.
«Утром, днем и до конца суток 5 апреля, в течение суток 6 апреля, а также ночью и утром 7 апреля в крае ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20 м/с»
– говорится в прогнозе.
Кроме того, синоптики предупредили о подъеме рек до неблагоприятных отметок в Лабинском, Мостовском, Отрадненском и Апшеронском районах.
В пресс-службе отметили, что в связи с неблагоприятной погодой в регионе было объявлено штормовое предупреждение.