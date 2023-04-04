Микроавтобус протаранил салон красоты в Тбилиси

Опубликовано: 16:35, 4 апр 2023 (UTC+3 MSK)

ДТП, одним из участников которого стал салон красоты, произошло в столице Грузии. Предварительно известно, что водителю микроавтобуса стало плохо, в итоге он въехал в стену салона. Несколько человек пострадали.

Салон красоты получил повреждения в Тбилиси, когда в него врезался микроавтобус. О необычном ДТП сообщают грузинские СМИ.

Инцидент произошел в спальном районе грузинской столицы - Глдани. Сначала микроавтобус врезался в легковой автомобиль, а затем отлетел в салон красоты.

В результате получили травмы четыре человека. Это один сотрудник заведения и трое пассажиров легковушки.

Согласно пока не подтвержденным данным, ДТП случилось из-за плохого самочувствия водителя микроавтобуса.

Идет следствие.