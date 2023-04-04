Первый после пандемии чартер в Стамбул полетит из Москвы в пятницу

Опубликовано: 16:30, 4 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Уже на этой неделе, 7 апреля, из Москвы в Стамбул отправится первый после пандемии коронавируса чартерный авиарейс с российскими туристами, который будет выполнять турецкая авиакомпания Tailwind Airlines.

В пятницу, 7 апреля, из московского аэропорта Внуково в Стамбул вылетит первый с 2021 года чартерный рейс: его выполнит турецкая авиакомпания Tailwind Airlines, сообщили сегодня в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Это новая для российского рынка авиакомпания, да и для самой авиакомпании это первый рейс из России. Известно, что блоки мест на ее рейсах поделили между собой два крупных российских туроператора, названия которых Ассоциация пока оставляет в секрете, передает РИА Новости.

На первых порах авиарейсы из Москвы будут отправляться два раза в неделю, но со временем их число будет расти до пяти раз в неделю. Будущей зимой самолеты компании станут летать в Стамбул ежедневно, а в 2024 году турецкие авиаторы начнут выполнять и чартерные рейсы в Анталью.

Известно, что цена турпакета в Стамбул на шесть ночей с вылетом 14 апреля стартует от 82 тыс рублей на двоих с размещением в трехзвездочном отеле с завтраками.

Напомним, в последний раз чартерные рейсы из Москвы в Стамбул отправлялись в 2021 году.