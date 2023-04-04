Турецкий Кахраманмараш продолжают сотрясать подземные толчки

Опубликовано: 10:18, 4 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня утром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш сейсмологи опять зафиксировали довольно сильное землетрясение – его магнитуда составляла 3,9, а эпицентр находился в районе Гексун.

Жители турецкой юго-восточной провинции Кахраманмараш, которая сильнее других пострадала в результате февральских землетрясений, сегодня утром снова ощущали подземные толчки – их магнитуда составила 3,9, сообщило управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).

Землетрясение произошло в 06:19, его эпицентр находился в районе Гексун на глубине около 7 км, - сообщило ведомство, передает РИА Новости.

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, в начале февраля в той же провинции Кахраманмараш с интервалом в девять часов произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6, их жертвами стали 50 тыс человек. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и в соседних государствах.