Доллар в ходе утренних торгов преодолел планку в 79 рублей

Опубликовано: 9:38, 4 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Сегодня утром курсы основных мировых валют снова показали серьезный рост – доллар взял планку в 79 рублей, а евро вырос почти до 87 рублей. Не отстает и китайская национальная валюта, хотя она показывает достаточно скромный рост – всего на две копейки.

Сегодня на утренних торгах Московской валютной биржи доллар взял очередную психологическую планку, превысив стоимость в 79 рублей, это произошло впервые с апреля 2022 года.

К 08:27 мск американская валюта прибавляла 0,36% и стоила 79,02 рубля, но уже к 08:38 она ускорила рост до 1,01% и сейчас стоит 79,55 рубля. Растет и евро – он прибавил 0,9% и сейчас торгуется за 86,69 рубля, передает ТАСС.

Не отстает и китайский юань, хотя его рост намного скромнее – он прибавил лишь две копейки и сейчас стоит 11,45 рубля.

Любопытно, что ослабление рубля происходит на фоне роста цен на нефть. Как полагают аналитики, основная причина этого – окончание налогового периода, когда экспортеры в конце марта оплачивали налоги, переводя валютную выручку в рубли. Еще один фактор - общее снижение экспорта и рост импортных операций, пишет РБК.