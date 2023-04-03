Организаторы перенесли фестиваль "Жара" в Узбекистане

Опубликовано: 22:16, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Организаторы музыкального фестиваля "Жара", который в нынешнем году с участием российских звезд планировали провести в столице Узбекистана, перенесен ими на неопределенное время из-за тревожной ситуации в мире.

Фестиваль "Жара", планировавшийся в Ташкенте 20-21 мая с участием около 30 популярных исполнителей из России, переносится на неопределенный срок: причина такого решения - "текущая ситуация в мире", сообщает пресс-служба онлайн-сервиса по реализации билетов iticket.uz.

Организаторы проекта поблагодарили всех поклонников "Жары", сообщив, что купленные ими билеты можно будет вернуть через этот сервис, передает РИА Новости.

Планировалось, что фестиваль пройдет в Ташкенте в парке "Янги Узбекистон" ("Новый Узбекистан"), в нем собирались принять участие около 30 поп-звезд из РФ, в числе которых - HammAli & Navai, Ани Лорак, Ольга Бузова, Егор Крид и многие другие.

Напомним, фестиваль "Жара" с участием российских исполнителей впервые прошел в 2016 году в Баку, он был организован азербайджанским и российским музыкантом Эмином Агаларовым.