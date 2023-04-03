Организаторы перенесли фестиваль "Жара" в Узбекистане

Фестиваль "Жара", планировавшийся в Ташкенте 20-21 мая с участием около 30 популярных исполнителей из России, переносится на неопределенный срок: причина такого решения - "текущая ситуация в мире", сообщает пресс-служба онлайн-сервиса по реализации билетов iticket.uz.
Организаторы проекта поблагодарили всех поклонников "Жары", сообщив, что купленные ими билеты можно будет вернуть через этот сервис, передает РИА Новости.
Планировалось, что фестиваль пройдет в Ташкенте в парке "Янги Узбекистон" ("Новый Узбекистан"), в нем собирались принять участие около 30 поп-звезд из РФ, в числе которых - HammAli & Navai, Ани Лорак, Ольга Бузова, Егор Крид и многие другие.
Напомним, фестиваль "Жара" с участием российских исполнителей впервые прошел в 2016 году в Баку, он был организован азербайджанским и российским музыкантом Эмином Агаларовым.