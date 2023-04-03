Контртеррористическая операция проходит в Ингушетии

Опубликовано: 20:56, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Малгобекском районе Республики Ингушетия идет контртеррористическая операция. На территории района действует соответствующий правовой режим.

Режим контртеррористической операции начал действовать в одном из районов Ингушетии, о его введении сообщил республиканский оперштаб.

Контртеррористическая операция проводится сегодня с 20.00 мск в Малгобекском районе.

Решение о ее начале принял глава регионального УФСБ Дмитрий Кечкин, передает РИА Новости.

Соответственно, в данный момент в районе находятся в силе правовой режим КТО, действуют и временные ограничения.

Нападение на ДПС

В ночь с 27 на 28 марта неизвестные преступники атаковали пост ДПС, расположенный в селении Кантышево на границе Ингушетии и Северной Осетии. Пострадали двое полицейских, они были госпитализированы.

Останки боевиков

Как сообщали СМИ, в январе 2023 года в карьере, где добывалась глина, рабочие нашли останки четырех человек. Тела были опознаны.

Одним из них оказался боевик Адам Тагилов, входивший в запрещенную в России террористическую группировку ИГИЛ. Остальные трое были его сообщники.

Удивительно, что все террористы были ликвидированы много лет назад - еще в 2015 году. КТО проводилась в селе Даттых, расстояние от него до Назрановского района - 40 км.

Каким образом мертвые боевики попали в карьер, пока не известно.