Контртеррористическая операция проходит в Ингушетии

Режим контртеррористической операции начал действовать в одном из районов Ингушетии, о его введении сообщил республиканский оперштаб.
Контртеррористическая операция проводится сегодня с 20.00 мск в Малгобекском районе.
Решение о ее начале принял глава регионального УФСБ Дмитрий Кечкин, передает РИА Новости.
Соответственно, в данный момент в районе находятся в силе правовой режим КТО, действуют и временные ограничения.
Нападение на ДПС
В ночь с 27 на 28 марта неизвестные преступники атаковали пост ДПС, расположенный в селении Кантышево на границе Ингушетии и Северной Осетии. Пострадали двое полицейских, они были госпитализированы.
Останки боевиков
Как сообщали СМИ, в январе 2023 года в карьере, где добывалась глина, рабочие нашли останки четырех человек. Тела были опознаны.
Одним из них оказался боевик Адам Тагилов, входивший в запрещенную в России террористическую группировку ИГИЛ. Остальные трое были его сообщники.
Удивительно, что все террористы были ликвидированы много лет назад - еще в 2015 году. КТО проводилась в селе Даттых, расстояние от него до Назрановского района - 40 км.
Каким образом мертвые боевики попали в карьер, пока не известно.