Азербайджан ответил Ирану нотой протеста

Опубликовано: 20:09, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ответ на ноту протеста со стороны Ирана в МИД АР вызвали посла Исламской Республики в Баку. Сейеду Мусави вручили ответную ноту, в которой говорится о необходимости срочных мер по остановке распространения иранским СМИ предвзятой информации об Азербайджане.

Азербайджан направил Ирану ответную ноту протеста, сообщил глава пресс-службы МИД АР.

Таким образом Айхан Гаджизаде прокомментировал распространенное ранее иранским посольством в Баку сообщение о том, Тегеран направил в МИД Азербайджана ноту в связи с якобы антииранскими материалами в азербайджанской прессе.

По словам дипломата, после получения сегодня ноты ИРИ азербайджанское министерство вызвало посла Исламской Республики Сейеда Аббаса Мусави.

"Было подчеркнуто, что утверждения в ноте иранской стороны об азербайджанских СМИ не отражают объективности. Иранской стороне была представлена ответная нота, а также перечень ряда антиазербайджанских статей, опубликованных в иранских СМИ"

— Айхан Гаджизаде.

Негативный эффект публикаций в иранской прессе

В ходе беседы до сведения Мусави было доведено, что публикация иранской прессой ложных сведений об Азербайджане и представителях власти в АР вредит двусторонним отношениям и усиливает непонимание между странами. Такой же негативный результат дают не соответствующие действительности высказывания иранских политиков.

Неотложные меры

В МИД Азербайджана рассказали послу, что недопонимание, которое возникло сейчас между Баку и Тегераном, объясняется односторонним поведением иранских властей, которые игнорируют регулярно осуществляемые доброжелательные шаги Баку.

"В ходе встречи была подчеркнута необходимость принятия неотложных мер в целях предотвращения распространения в иранских СМИ ложной и предвзятой информации против Азербайджана"

— Айхан Гаджизаде

В субботу 1 апреля представитель МИД АР подверг критике высказывания иранского коллеги, отметив, что оно представляет собой еще одно звено в череде совершаемых Ираном шагов по доведению до кризиса отношений с Азербайджаном. Тогда неадекватную реакцию Тегерана вызвала пресс-конференции Джейхуна Байрамова в Тель-Авиве.