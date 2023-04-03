Азербайджан ответил Ирану нотой протеста

Азербайджан направил Ирану ответную ноту протеста, сообщил глава пресс-службы МИД АР.
Таким образом Айхан Гаджизаде прокомментировал распространенное ранее иранским посольством в Баку сообщение о том, Тегеран направил в МИД Азербайджана ноту в связи с якобы антииранскими материалами в азербайджанской прессе.
По словам дипломата, после получения сегодня ноты ИРИ азербайджанское министерство вызвало посла Исламской Республики Сейеда Аббаса Мусави.
"Было подчеркнуто, что утверждения в ноте иранской стороны об азербайджанских СМИ не отражают объективности. Иранской стороне была представлена ответная нота, а также перечень ряда антиазербайджанских статей, опубликованных в иранских СМИ"
— Айхан Гаджизаде.
Негативный эффект публикаций в иранской прессе
В ходе беседы до сведения Мусави было доведено, что публикация иранской прессой ложных сведений об Азербайджане и представителях власти в АР вредит двусторонним отношениям и усиливает непонимание между странами. Такой же негативный результат дают не соответствующие действительности высказывания иранских политиков.
Неотложные меры
В МИД Азербайджана рассказали послу, что недопонимание, которое возникло сейчас между Баку и Тегераном, объясняется односторонним поведением иранских властей, которые игнорируют регулярно осуществляемые доброжелательные шаги Баку.
"В ходе встречи была подчеркнута необходимость принятия неотложных мер в целях предотвращения распространения в иранских СМИ ложной и предвзятой информации против Азербайджана"
— Айхан Гаджизаде
В субботу 1 апреля представитель МИД АР подверг критике высказывания иранского коллеги, отметив, что оно представляет собой еще одно звено в череде совершаемых Ираном шагов по доведению до кризиса отношений с Азербайджаном. Тогда неадекватную реакцию Тегерана вызвала пресс-конференции Джейхуна Байрамова в Тель-Авиве.