Казахстан поднимет цены на автомобильное горючее

Казахстан поднимает цены на бензин и дизтопливо в стране с 12 апреля, сообщил и.о министра энергетики страны Болат Акчулаков.
Приказ об этом будет принят незамедлительно: согласно документу, будут повышены цены на бензин марки АИ-92 и АИ-93 со 182-187 до 205 тенге за литр, ее рост составит 11%. Еще больше в цене вырастет дизтопливо – оно вырастет в среднем на 20% и составит его цена 295 тенге за литр, тогда как сейчас в зависимости от региона оно продается от 230 до 260 тенге за литр, передает "АиФ-Казахстан".
"Проект приказа будет опубликован сегодня. Если сейчас не сократить разницу в ценах, то уже в ближайшее время мы столкнемся с тотальным дефицитом топлива, что закроет пути для дальнейшего развития отрасли и угрожает энергетической безопасности страны", - подчеркнул Акчулаков.
Как пояснил и.о. министра, такие меры предпринимаются для стабилизации внутреннего рынка ГСМ, поскольку слишком велика ценовая разница между Казахстаном и соседними странами.
"Мы должны пойти на сложный, но в то же время нужный шаг – повысить предельные розничные цены", добавил министр.