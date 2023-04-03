Казахстан поднимет цены на автомобильное горючее

Опубликовано: 17:33, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Минэнерго Казахстана готовит приказ, в соответствии с которым с 12 апреля в стране будут повышены цены на бензин и дизельное топливо для автомобилей. Такие меры будут предприняты из-за разницы цен в Казахстане и соседних странах, рассказал и.о. министра энергетики РК Болат Акчулаков.

Казахстан поднимает цены на бензин и дизтопливо в стране с 12 апреля, сообщил и.о министра энергетики страны Болат Акчулаков.

Приказ об этом будет принят незамедлительно: согласно документу, будут повышены цены на бензин марки АИ-92 и АИ-93 со 182-187 до 205 тенге за литр, ее рост составит 11%. Еще больше в цене вырастет дизтопливо – оно вырастет в среднем на 20% и составит его цена 295 тенге за литр, тогда как сейчас в зависимости от региона оно продается от 230 до 260 тенге за литр, передает "АиФ-Казахстан".

"Проект приказа будет опубликован сегодня. Если сейчас не сократить разницу в ценах, то уже в ближайшее время мы столкнемся с тотальным дефицитом топлива, что закроет пути для дальнейшего развития отрасли и угрожает энергетической безопасности страны", - подчеркнул Акчулаков.

Как пояснил и.о. министра, такие меры предпринимаются для стабилизации внутреннего рынка ГСМ, поскольку слишком велика ценовая разница между Казахстаном и соседними странами.

"Мы должны пойти на сложный, но в то же время нужный шаг – повысить предельные розничные цены", добавил министр.