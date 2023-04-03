Замминистры иностранных дел РФ, Турции, Ирана и Сирии проведут переговоры сегодня или завтра

Опубликовано: 16:58, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В МИД Турции анонсировали очередную встречу с представителями России, Ирана и Сирии, посвященную сирийской проблематике. Очередные переговоры пройдут в столице России до конца сегодняшнего дня или во вторник

В МИД Турции сообщили о скорой встрече с замминистрами иностранных дел России, Ирана и Сирии. По словам главы ведомства Мевлюта Чавушоглу, переговоры пройдут в Москве до конца сегодняшнего дня или во вторник.

Руководитель турецкой дипмиссии также поведал, что во время ожидающегося в ближайшие дни визита Сергея Лаврова обсудит с российским коллегой вопросы двустороннего сотрудничества, зерновое соглашение, а также региональную тематику, включая обстановку в Сирии и Ливии.