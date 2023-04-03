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Глава МИД Израиля откроет посольство страны в Ашхабаде

Глава МИД Израиля откроет посольство страны в Ашхабаде
Глава внешнеполитического ведомства Израиля откроет диппредставительство страны в Туркменистане. Этот шаг станет очередным продвижением на пути укрепления сотрудничества двух стран

Глава МИД Израиля Эли Коэн 20 апреля приедет с официальным визитом в Ашхабад. В рамках поездки он примет участие в торжественной церемонии открытия израильского диппредставительства.

Ранее Коэн объявлял о том, что израильская сторона намерена открыть постпредство в Туркменистане.

По его словам, Израили и Туркменистан являются стратегическими партнерами.

Коэн отмечал, что посольство Израиля в туркменской столице укрепит уже сформировавшийся контур партнерских отношений и даст дополнительный импульс развитию сотрудничества двух стран.

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