Глава МИД Израиля откроет посольство страны в Ашхабаде

Опубликовано: 16:21, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Глава внешнеполитического ведомства Израиля откроет диппредставительство страны в Туркменистане. Этот шаг станет очередным продвижением на пути укрепления сотрудничества двух стран

Глава МИД Израиля Эли Коэн 20 апреля приедет с официальным визитом в Ашхабад. В рамках поездки он примет участие в торжественной церемонии открытия израильского диппредставительства.

Ранее Коэн объявлял о том, что израильская сторона намерена открыть постпредство в Туркменистане.

По его словам, Израили и Туркменистан являются стратегическими партнерами.

Коэн отмечал, что посольство Израиля в туркменской столице укрепит уже сформировавшийся контур партнерских отношений и даст дополнительный импульс развитию сотрудничества двух стран.