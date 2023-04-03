Опубликовано: 15:42, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

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Столица Татарстана примет в 2024 году саммит президентов государств БРИКС. Место проведения съезда глав государств выбрал Владимир Путин, оргкомитетом будет руководить Юрий Ушаков.

Президент России Владимир Путин выбрал место проведения саммита лидеров стран-членов БРИКС в 2024 году. В указе главы государства говорится, что встреча президентов состоится в Казани.

В документе также сказано, что с целью проведения мероприятия будет образован организационный комитет, который будет заниматься подготовкой встречи, и обеспечит председательство России в следующем году.

Отмечается, что ответственным за организационный комитет назначен помощник президента России Юрий Ушаков. Ему поручено в течение месяца составить план ключевых мероприятий и список лиц, которые входят в оргкомитет.