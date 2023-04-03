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Центр Турции потрясло землетрясение

Центр Турции потрясло землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5. Погибших и пострадавших нет. Также нет данных о разрушениях.

Очередное землетрясение произошло на территории Турции, информирует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Уточняется, что на этот раз атаке стихии подвергся центр страны. Магнитуда сейсмособытия составила 4,5.

Эпицентр землетрясения находился в восьми километрах к югу от Доганшехира с населением более 14 тыс человек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине пяти километров  данных о жертвах и разрушениях нет.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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