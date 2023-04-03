Опубликовано: 13:42, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Ильхам Алиев принял в Баку Сельджука Байрактара. Стороны поговорили о ликвидации последствий землетрясений в Турции, оборонную промышленность, а также отношения между Анкарой и Баку.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев провел в Баку встречу с техническим директором компании Baykar Сельджуком Байрактаром, сообщает пресс-служба главы государства.

Байрактар в ходе встречи передал слова приветствия турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, а также поблагодарил азербайджанский народ за помощь в ликвидации последствий мощных землетрясений на юго-востоке Турецкой Республики. В свою очередь Ильхам Алиев попросил передать ответный привет турецкому президенту.

Помимо этого, Алиев и Байрактар поговорил о развитии отношений между Азербайджаном и Турцией в сфере оборонной и военной промышленности. Не забыли стороны и о других сферах: был совершен обмен мнениями о перспективах двустороннего сотрудничества.

Также глава государства подчеркнул роль компании Bayrak, продукция которой сыграла одну из важных ролей в освобождении азербайджанский территорий от армянской оккупации в ходе 44-дневной войны в 2020 году.

В завершение встречи Байрактар подарил азербайджанскому президенту памятный подарок.