Раиси согласился приехать в Саудовскую Аравию

Опубликовано: 13:56, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: официальный сайт президента Ирана

Президент Ирана дал добро на поездку в Саудовскую Аравию. Точная дата визита Эбрахима Раиси в королевство пока не сообщается

Президент Ирана Эбрахим Раиси планирует посетить с визитом Саудовскую Аравию. Об этом сообщил первый вице-президент Исламской Республики Мохаммад Мохбер.

Он отметил, что Раиси положительно отреагировал на приглашение короля Саудовской Аравии посетить страну. При этом точную дату визита Мохбер не назвал.

Он также акцентировал внимание на том, что хорошие отношения с соседями - одна из основных стратегий, которой придерживается нынешнее иранское правительство.

Напомним, Иран и Саудовская Аравия объявили о восстановлении дипотношений около месяца назад. Отношения двух стран были прерваны 7 лет назад после серии нападений на саудовские диппредставительства в Исламской Республике.