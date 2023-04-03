Сборные России и Ирана по футболу могут провести еще одну встречу

Сборная России по футболу может провести еще один товарищеский матч с командой Ирана. Об этом рассказали в Российском футбольном союзе.
В РФС отметили, что рассчитывают на проведение повторной встречи. Игра может пройти в нынешнем или следующем году, передает "Спорт Экспресс".
Предыдущий матч
Последний на данный момент матч сборных Ирана и России состоялся в Тегеране 23 марта. Команды сыграли вничью 1:1. На гол россиян, забитый на 28-й минуте полузащитником Антоном Миранчуком, иранцы ответили точным ударом нападающего Мехди Тареми на 47-й минуте.
История встреч
Впервые сборные России и Ирана сыграли друг с другом в феврале 2011 года. Та встреча проходила в ОАЭ и завершилась минимальной победой иранской команды. Единственный мяч на 90-й минуте записал на свой счет нападающий Мохаммад Халатбари.
Следующий матч состоялся осенью 2017 года в Казани. Игра закончилась результативной ничьей 1:1. На 57-й минуте нападающий Ирана Сердар Азмун открыл счет, а на 74-й минуте форвард российской сборной Дмитрий Полоз отправил ответный мяч в сетку ворот иранской команды.