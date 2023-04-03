Сборные России и Ирана по футболу могут провести еще одну встречу

Опубликовано: 12:39, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

РФС рассчитывает на проведение еще одной товарищеской встречи межу сборными России и Ирана. Игра может пройти до конца этого года или в 2024 году

Сборная России по футболу может провести еще один товарищеский матч с командой Ирана. Об этом рассказали в Российском футбольном союзе.

В РФС отметили, что рассчитывают на проведение повторной встречи. Игра может пройти в нынешнем или следующем году, передает "Спорт Экспресс".

Предыдущий матч

Последний на данный момент матч сборных Ирана и России состоялся в Тегеране 23 марта. Команды сыграли вничью 1:1. На гол россиян, забитый на 28-й минуте полузащитником Антоном Миранчуком, иранцы ответили точным ударом нападающего Мехди Тареми на 47-й минуте.

История встреч

Впервые сборные России и Ирана сыграли друг с другом в феврале 2011 года. Та встреча проходила в ОАЭ и завершилась минимальной победой иранской команды. Единственный мяч на 90-й минуте записал на свой счет нападающий Мохаммад Халатбари.

Следующий матч состоялся осенью 2017 года в Казани. Игра закончилась результативной ничьей 1:1. На 57-й минуте нападающий Ирана Сердар Азмун открыл счет, а на 74-й минуте форвард российской сборной Дмитрий Полоз отправил ответный мяч в сетку ворот иранской команды.