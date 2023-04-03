Опубликовано: 10:09, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тегеран назначит нового посла Исламской Республики в Азербайджане. Действующего руководителя дипломатической миссии Сейеда Аббаса Мусави сменит Моджтаба Дамирчилу

В иранском посольстве в Баку произойдет смена руководителя дипломатической миссии, власти Исламской Республики заменят действующего посла в Азербайджанской Республике Сейеда Аббаса Мусави.

Как сообщает иранское информационное издание Tasnim, место нынешнего руководителя дипмиссии в Азербайджане заменит дипломат Моджтаба Дамирчилу, который в настоящее время занимает должность одного из управлений внешнеполитического ведомства Ирана.

Дамирчилу с 2014 по 2018 годы руководил посольством Исламской Республики в Астане, до этого дипломат с 2006 по 2010 годы трудился в дипломатической миссии в Тбилиси. Кроме того, он являлся вторым секретарем иранского посольства в Азербайджане.

Стоит добавить, что Мусави находился на посту иранского посла в Баку в течение трех последних лет.