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У Ирана будет новый посол в Баку

У Ирана будет новый посол в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Тегеран назначит нового посла Исламской Республики в Азербайджане. Действующего руководителя дипломатической миссии Сейеда Аббаса Мусави сменит Моджтаба Дамирчилу

В иранском посольстве в Баку произойдет смена руководителя дипломатической миссии, власти Исламской Республики заменят действующего посла в Азербайджанской Республике Сейеда Аббаса Мусави.

Как сообщает иранское информационное издание Tasnim, место нынешнего руководителя дипмиссии в Азербайджане заменит дипломат Моджтаба Дамирчилу, который в настоящее время занимает должность одного из управлений внешнеполитического ведомства Ирана.

Дамирчилу с 2014 по 2018 годы руководил посольством Исламской Республики в Астане, до этого дипломат с 2006 по 2010 годы трудился в дипломатической миссии в Тбилиси. Кроме того, он являлся вторым секретарем иранского посольства в Азербайджане.

Стоит добавить, что Мусави находился на посту иранского посла в Баку в течение трех последних лет.

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