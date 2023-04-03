Опубликовано: 9:50, 3 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Касым-Жомарт Токаев назначил на пост главы казахстанского МИД Мурата Нуртлеу. Ранее он был помощником руководителя страны и председателем администрации президента РК

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил сегодня о назначении Мурата Нуртлеу на должность министра иностранных дел республики, сообщают СМИ этой страны.

Указ казахстанского лидера был подписан 3 апреля. В нем говорится, что Мурат Нуртлеу назначается на пост зампремьера Казахстана – главы МИД Республики. Также Нуртлеу освободили от занимаемой им ранее должности.

Мурат Нуртлеу начал свою политическую карьеру в Управлении госпротокола МИД Казахстана, работая атташе. Далее он был советником главы внешнеполитического ведомства, председателем аппарата парламентского Сената, руководителем департамента Азии и Африки МИД.

Последним местом работы была президентская администрация, которую он возглавлял с января 2022 года. Кроме того, он трудился послом в Эстонии и Финляндии.